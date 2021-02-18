Rusya’da sivil dolaşıma giren EpiVakKorona doz sayısı 40 bini geçti

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi yetkilisi Tatyana Nepomnyaşih, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Halihazırda sivil dolaşıma giren doz sayısı 40 bini geçti. Rusya bölgelerine çok sayıda doz teslim edildi” ifadesini kullandı.

Üretimi artırma yönünde net planları olduğunu söyleyen Nepomnyaşih, “Bu plan, şubat ayında yaklaşık 400 bin doz üretme, mart sonunda aylık kapasiteyi 1 milyon doza çıkarma ve haziran sonuna kadar aylık kapasiteyi stabil en az 4 milyon doza ulaştırma fırsatı sağlayacak” dedi.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), EpiVakKorona aşısının, koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

EpiVakKorona, Rusya’nın tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyor.