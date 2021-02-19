Rus senatör, 2021'de Rusya'nın çözmesi gereken en önemli dört sorunu açıkladı

Rus senatör Puşkov, Rusya’nın 2021’de başta koronavürüse karşı aşılama, ABD’de iktidar değişikliği, dijital diktatörlük ve vatandaşların sosyal durumu olmak üzere çözmesi gereken dört önemli sorun olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Rusya’nın 2021’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama, ABD’deki iktidar değişikliği, küresel sosyal ağların diktatörlüğü ve vatandaşların yaşam standardını yükseltme olmak üzere çözmesi gereken dört önemli sorun olduğunu kaydetti.

Puşkov, Federal Press için kaleme aldığı ve sorunları ‘evrensel’ ve ‘Rusya’ya özgü’ olarak iki ayrı başlıkta ele aldığı makalede, 2021'de tüm dünyanın içinde bulunduğu zorlu epidemiyolojik durumdan çıkması ve koronavirüse karşı başlattıkları aşılama kampanyalarını tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Sosyal ağların birer ‘bilgi silahına’ dönüşmesini küresel sorunlar arasında gösteren Puşkov, “İnsanların hangi görüşlere uymaları gerektiğini belirleme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Küresel internet şirketlerinin şirket içi kararlarını ulusal mevzuatın yerine koymasına izin verebilir miyiz? Ne yapalım? YouTube’u mu engelleyelim? Yaklaşık 90 milyon Rus abonesi var. Birçoğu için mesleki açıdan bu video servisi gerekli” ifadelerine yer verdi.

'Yeni ABD yönetimi Rusya'yı düşman olarak görüyor'

Rus yetkililerin ABD’deki iktidar değişikliği nedeniyle dış siyasette ciddi güçlüklerle karşılaşacağını belirten Puşkov, “Yeni yönetim Rusya’yı düşman olarak görüyor. Yaklaşımlardaki farklılık ortada. Rakiplerle konuşabilirsiniz, ancak ilişkileri normalleştirmek için düşmanlarla pek çalışamazsınız. Şu anda Amerikan siyaseti ‘Barack Obama'nın mirasına’ geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

Puşkov, en önemli görevlerden birinin 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs kaynaklı krizin aşılması olduğuna vurgu yaparak, 2021’de yetkililerin önceliğinin Rusların sosyal durumunu iyileştirmek ve salgından kademeli olarak çıkarak ekonomik büyümeyi canlandırmak olacağını kaydetti.