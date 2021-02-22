Rus senatör WhatsApp’ın yeni gizlilik koşullarına kullanıcıların tepkisini tahmin etti

Rus senatör Aleksey Puşkov, WhatsApp’ın planladığı ve tartışma yaratan gizlilik güncellemesi hakkındaki bilgileri okumayan kullanıcılara karşı harekete geçme planlarını yorumlayarak, kullanıcıların bu planlara göstereceği tepkiyi tahmin etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Twtter hesabından yaptığı bir paylaşımla WhatsApp’ın planladığı gizlilik güncellemesi hakkındaki bilgileri okumayan kullanıcılara karşı harekete geçme planlarını değerlendirerek, kullanıcıların bu planlara gösterebileceği olası tepkileri hakkında tahminde bulundu.

Rus senatör, “WhatsApp, yeni kurallarını kabul etmeyen herkesi 15 Mayıs'tan itibaren atmakla tehdit ediyor. Kendi oyun kurallarını dikte etmeyi amaçlayan İnternet devlerinin eylemleri bağlamında bu, gerçek bir ‘Büyük Birader’ yaratmaya yönelik bir adımdır. Birçok kişi, protesto duygusuyla buna bir alternatif bulacak. Hamsterler ise yiyecek” ifadelerini kullandı.

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına yeni gizlilik koşullarını kabul etmeleri yönünde uyarı göndermeye başlamasının ardından kullanıcılardan gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni koşulları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu.