Vektör Merkezi: EpiVakKorona aşısı için yurtdışından 45’den fazla başvuru aldık

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Vektor'un genel müdürü Rinat Maksyutov, merkez bünyesinde geliştirilen ve Rusya’nın ikinci tescilli koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona’nın araştırma ya da üretimi için yurtdışından 45’ten fazla başvuru aldıklarını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Maksyutov, Vektor Merkezine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen EpiVakKorona aşısının diğer ülkelerde araştırılması ya da üretimi ile ilgili yurt dışından 45'ten fazla talep ulaştığını ifade etti.

Maksyutov, “Yurtdışından, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için aşımızla ilgili araştırma yapmak veya söz konusu aşının kendi topraklarında üretimine başlatma konusunu gündeme getirmek isteyen çeşitli vakıflardan ya da devlet kuruluşlarından 45'ten fazla başvuru aldık” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ekim'de EpiVakKorona aşısının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece EpiVakKorona, Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olmuştu.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), EpiVakKorona aşısının, koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’ta başlamıştı. Ülkenin sağlık otoritesi tarafından ilk tescil edilen Sputnik V koronavirüs aşısının yanı sıra EpiVakKorona aşısı da kısmen kullanıma girmiş durumda.

Ülkede mart ayından itibaren yaygın aşılamanın Sputnik ve EpiVakKorona aşıları ile devam etmesi planlanıyor. Nisan başındaysa ülkede geliştirilen üçüncü aşı olan KoviVak’in yaygın aşılama programı çerçevesinde kullanıma girmesi bekleniyor.