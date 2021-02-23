Putin, Vatan Savunucuları Günü’nde Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı

Kızıl Ordu'nun kurulması nedeniyle 23 Şubat’ta kutlanan Vatan Savunucuları Günü’nde Putin geleneği bozmadı. Putin, vatanlarını savunmak için savaşta ölenler anısına Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı.
Путин в День защитника Отечества на Могиле Неизвестного Солдата pic.twitter.com/TbioW9XMdi— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 23, 2021
Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.
Kızıl Ordu’nun kuruluşu vesilesiyle 1922’den beri kutlanan bu bayram, 1993’e kadar Sovyet Ordu ve Donanması Günü olarak anılıyordu.
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