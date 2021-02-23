Ukrayna'dan AİHM'e Rusya hakkında yeni dava başvurusu

AİHM’den yapılan basın açıklamasına göre Ukrayna, Moskova’nın rakiplerine yönelik ‘hedefli cinayetler’ uyguladığı iddiasıyla Rusya aleyhine yeni bir şikayet yolladı. 19 Şubat’ta yapılan başvuruda hangi somut eylemlerin söz konusu olduğu anlaşılmadığı gibi herhangi bir kanıt ta sunulmadı.

Başvuruda Ukraynalı yetkililer tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 2. maddesinde yer alan yaşam hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Moskova'nın devlet onaylı ‘özel operasyonlar’ için kullandığı iddia edilen ‘idari uygulamadan’ bahsedilen şikayette, Kiev'e göre bu tür eylemlerin diğer devletlerin toprakları da dahil olmak üzere muhaliflere yönelik ‘hedefli cinayetleri’ içerdiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Ukrayna hükümeti ayrıca, Rusya Federasyonu’nun cinayetleri soruşturmama ve failleri bulma girişimlerini engellemek için kasıtlı olarak örtbas etme operasyonları düzenlemeye yönelik idari bir uygulama kullandığını savunuyor” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaları Yetkilisi İvan Lişçina da Facebook hesabından AİHM’ye başvuru yapıldığını bildirdi.

Lişçina, paylaşıma ilişkin açıklamada somut olaylarla ilgili bilgi vermeyip, Ukrayna tarafının ‘Rusya'nın katılımına dair somut kanıtların bulunduğu tüm olayları ele almaya çalıştığını’ yazdı.