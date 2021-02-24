Doğalgaz boru hattında patlamanın meydana geldiği Rusya’nın Orenburg Bölgesi’nde acil durum ilan edildi

Balıkin, “Orenburg Bölgesi’nin İlek ilçesinde acil durum ilan edildi. İlek ilçesinin tüm köylerine gaz temini sürüyor. Bazı köylerde basınç düşüşü var. Novosergiyev ilçesinin iki köyüne gaz sevkiyatı kesildi” ifadesini kullandı.

Diğer yandan Rusya Enerji Bakanlığı, kazadan sonra tüketicilerin doğalgaz arzıyla ilgili sorun yaşamadığını belirterek, “Kazakistan üzerinden transit için Dombarovskaya gaz ölçüm istasyonu üzerinden sevkiyat artırıldı” açıklamasında bulundu.

Orenburg Bölgesi’ndeki doğalgaz boru hattında, patlamanın ardından başlayan gaz sızıntısının durdurulduğu, gaz sevkiyatının yedek hat üzerinden sağlandığı belirtildi. Hükümet, patlamanın yaşandığı hattaki onarım çalışmalarının 2 gün sürebileceğini bildirdi.