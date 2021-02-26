Rus vekil Tolstoy: Kırım ve Sivastopol asla Ukrayna’ya geri dönmeyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenterler Meclisi'nin kış oturumunda konuşan Tolstoy, Kırım ve Sivastopol'un asla Ukrayna'nın bir parçası olmayacağını söyledi.

Çevrim içi olarak gerçekleşen oturuma 57 ülkeden yaklaşık 270 milletvekilinin yanı sıra üst düzey hükümet ve AGİT yetkilileri katıldı.

Tolstoy, “Ukraynalı meslektaşların konuşmalarında Rusya’nın birer parçası olan Kırım ve Sivastopol ile ilgili kullandıkları tonun kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Bu artık bir gelenek halini almış gibi görünüyor. Ne Kırım, ne de Sivastopol’ün Ukrayna’ya bir daha asla dönmeyeceği ve Rusya Federasyonu’nun birer parçası oldukları gerçeğini anlamaları için biraz zamana ihtiyaç var” dedi.

Duma Dış İşleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de, Kırım ve Sivastopol'un BM Şartı uyarınca Rusya'ya katıldığına vurgu yaparak, “Bu konuyu burada sadece siz gündeme getiriyorsunuz. Kırım ve Sivastopol’ü dünyanın siyasi haritasında sonsuza dek Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak tanıyarak tartışmaya son noktayı koymayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.