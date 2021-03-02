Çocuklarını Rusya'ya götüren eşini öldürmeleri için katil kiraladı

Türkiye'de yaşayan bir kişinin, Rusya'da yaşayan eşini öldürmeleri için kiraladığı 3 zanlının Moskova havalimanında yakalandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Jeleznogorsk kentinde 17 Şubat günü kimliği belirsiz 3 kişinin bir kadına bıçakla saldırdığı belirtilirken, "Kadın, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Kadın, bu saldırıda Türkiye'de yaşayan eşinin parmağı olabileceği bilgisini verdi" ifadelerine yer verildi.

Polis birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucu biri 29, diğeri 30 yaşında iki Kazakistan ve 39 yaşında bir Rusya vatandaşı gözaltına aldı.

Ön belirlemelere göre zanlılar, 30 yaşındaki kadını öldürmeleri için yabancı bir kişiden 'sipariş' aldı ve Krasnoyarsk kentnine geldi, ardından da yasa dışı yollarla Jeleznogorsk'a sızarak kadını bulup cinayet planladı.

17 Şubat günü, kadının çocuklarını anaokuluna bırakmasını bekledikten sonra zanlılardan birinin bıçakla ona saldırdığı, ardından suç aletini atarak Krasnoyarsk bölgesinden ayrıldığı ifade edilen açıklamada, "Zanlılar Moskova'ya geldi. Domodedovo Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, sorgu sırasında itirafta bulunarak kadını öldürme emrini, Türkiye vatandaşı olan eşinden aldıklarını anlattı. İnfaz için onlara 10 ila 30 bin dolar tutarında para ödülü vaat edildi" denildi.

Açıklamada, "Mağdurun sözlerine göre eşi, çocuklarını rızası olmadan daimi ikamet için Rusya’ya götürdüğü için intikam amacıyla bu suçu planlamış olabilir" diye kaydedildi.

Olayla ilgili yargı süreci başlatılırken zanlıların mahkeme kararıyla tutuklandığı ifade edildi.