Moskova Metrosu’nda yüz tanıma yöntemi ile ödeme yapılabilecek

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan ve dünyanın en eski, en büyük metrolarından biri olan Moskova Metrosu’nda, yıl sonuna kadar yolcuların yüzleriyle ödeme yapmasını sağlayacak bir sistemin kullanılacağı belirtildi.

Moskova Metrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kentte 2021 yılının sonuna kadar ‘Face Pay’ isimli, yüz tanıma yöntemi ile ödeme imkanı veren bir sistem kullanıma geçirilecek. Ulaşım kartlarına yüklenen miktar, böylelikle temassız olarak ödenebilecek.

Moscow's beautiful, efficient and cheap subway system has a new superlative: the world's creepiest. By the end of the year, passengers will be able to pay via face recognition. https://t.co/mCdHrpfxbp by @Rudnit — Scott Rose (@rprose) March 3, 2021

​Şu anda test aşamasındaki sistem, hem turnikelerde hem de bilet gişelerinde kullanılabilecek.

Testler sırasında şimdiye kadar 2 bin defa geçiş yapıldı.

Moskova’daki birçok metro istasyonuna geçen yıl yüz tanıma özellikli kameralar yerleştirilmişti ve bu kameralar ödeme noktalarında bulunuyor.

Öte yandan bu kameralar yardımıyla 900’ü aşkın şüpheli yakalanabildi.