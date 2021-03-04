Lavrov: Bağımsız dış politika gütmeye çalışan Türkiye örneğinde NATO’nun demokrasiye yaklaşımı çok açık görülüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO üyesi olan Türkiye’nin yine de kendi bağımsız dış politikasını gütmeye çalıştığını, bu sebeple yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Lavrov’a göre, Türkiye örneğinde İttifak’ın demokrasiyi nasıl ele aldığı görülüyor.

İngiltere’de yayınlanan ‘Russkaya Mısl’ isimli dergiye konuşan Lavrov, “Ankara’nın NATO üyeliğine büyük önem verdiği ve bu çerçevede bir dizi yükümlülüğü olduğu bir sır değil. Bununla birlikte Türkiye yönetimi kendi bağımsız, ulusal odaklı dış politikasını gütmeye çalışıyor” dedi.

Lavrov, körü körüne Washington’ın tutumunu izlemek istememesi ve kendi savunma kapasitesini belirlemek konusunda bağımsız davranması, Ankara’nın NATO’daki müttefikleri tarafından eleştirilmesine neden oluyor.

Lavrov, “Türkiye örneğinde, NATO içerisinde demokrasi ile ilgili meseleler konusundaki gerçek tutumun ne olduğunu çok net görmek mümkün” dedi.