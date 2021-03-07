Putin, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlara devlet nişanı verdi

Rusya’da koronavirüs pozitif hastalar ile ilgilenen doktorlara devlet nişanı verilmesini içeren kararname hükümet kararlarının yer aldığı sitede yayınlandı.

Rusya lideri Putin’in imzalamış olduğu kararnamede 200’ü aşkın doktorun ismi yer alıyor. Söz konusu doktorlara devlet nişanının koronavirüsle mücadeleye sundukları katkıları, adanmışlıkları ve virüsün yayılımını önlemek adına yaptıkları diğer çalışmalar nedeniyle verildiği belirtiliyor.

Rusya’da koronavirüs ile enfekte olan insanlarla ilgilenen sağlık çalışanlarına ek ücret yatırılması kararı alınmıştı. Söz konusu karar kapsamında federal bütçeden bunun için özel olarak ayrılan ödenek ile geçtiğimiz sene 1.5 milyon sağlık çalışanına ek ücret yatırılması gerekiyordu.