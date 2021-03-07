Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile Sputnik V aşısının kullanımını görüştü

Rusya Sağlık Bakanlığı, Bakan Murşako’nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus ile yaptığı görüşmede Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin DSÖ tarafından acil kullanımı onaylanan aşılar listesine dahil edilmesini görüştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Mihail Murşako’nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin DSÖ tarafından acil kullanımı onaylanan aşılar listesine dahil edilmesi ile ilgili başvuruyu görüştüğü belirtildi.

Tarafların halkın aşılanması da dahil olmak üzere yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı konulması ile ilgili konulara değindiği kaydedilen açıklamada, Rus bakanın Sputnik V aşısı ile ilgili de şu ifadesine de yer verildi:

“Bugüne kadar milyonlarca vatandaş Sputnik V aşısı ile aşılandı. Aşı, Kovid-19 patojenine karşı stabil antikor ve hücre bazlı bağışıklık oluşturuyor ve ciddi yan etkileri bulunmuyor. Aşı, esasen dünya çapında en çok satanlar arasında yer aldı.”

Açıklamaya göre taraflar ayrıca ‘Rus Sputnik V aşısının DSÖ tarafından acil durumlarda kullanılmak üzere onaylanan ilaçlar listesine dahil edilmesi için yapılan başvurunun örgüt tarafından değerlendirmesini de ele aldı’.