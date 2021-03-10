Putin’den Rusları yurtdışında tatil yapmaktan caydırmama sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışında dinlenmek isteyen Rusları yapay olarak ülkede tutmayacaklarını belirtti. Rus lider ayrıca ülkede aşılama sürecinin hızlandırılması umudunu dile getirdi.

Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla yapılan görüşmede, “Ekonomilerinde turizmin büyük yer tuttuğu bazı ülkeler artık turistlere kapılarını açmaya başladığını duyuruyor. Biz elbette, yaz tatillerini yurtdışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay olarak tutmamalıyız ve bunu yapmayacağız da” ifadesini kullandı.

Putin, Rusların geleneksel olarak tatil yaptığı birçok ülkede koronavirüsün yol açtığı durumun karmaşık olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Aşılamanın hızlanmasını umuyoruz’

Ülkede koronavirüse karşı yürütülen aşılama programını da değerlendiren Putin, “Umarız aşılama daha hızlı tempolarla ilerler ve urum gerçekten daha iyiye doğru değişir” diye konuştu.