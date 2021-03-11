Lavrov: Moskova'daki Afganistan konulu konferansın Doha sürecine yardımcı olacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doha'da düzenlenen basın toplantısında, 18 Mart’ta Moskova’da yapılması planlanan Afganistan konulu konferansın Doha sürecine rakip olmayı değil, ona yardımcı olmayı amaçladığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 18 Mart’ta Moskova’da yapılması planlanan Afganistan konulu konferansın Doha sürecine yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Doha'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Hepimiz Afganistan trajedisinin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Burada Katar ya da başka birileriyle rekabet etmiyoruz. Ve burada bir tür kıskançlık konusu yapılabilecek bir pozisyondan hareket etmiyoruz” dedi.

Lavrov, Afgan çözümüne ilişkin Doha sürecinden önce İstanbul süreci ve Moskova formatının da olduğunu hatırlatarak, “Ama hiç kimse Katarlı dostlarımızı, yorganı kendi üzerlerine çekmeye çalışmaktan suçlamayı düşünmedi bile” ifadesini kullandı.

Doha sürecinde çözüme kavuşturulmayan pek çok sorunun olduğunu ve görüşmeler sırasında bu konunun ele alındığına vurgu yapan Lavrov, “Bu müzakerelere, bu sürece katılan her bir tarafın üstlenmesi gereken daha yapıcı pozisyonlardan devam etmesine yardımcı olmak istiyoruz” diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise, Afgan çözümü konusunda Moskova ile Doha arasında bir rekabet olmadığını belirterek, "Afganistan'daki barış süreci ve buna ilişkin Doha sürecini desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Al Sani, Doha'nın Moskova’da düzenlenecek konferansa davet edildiğini de sözlerine ekledi.