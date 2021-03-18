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    LDPR lideri Jirinovskiy: Biden'ın Putin hakkındaki sözleri saçma

    © Sputnik / Алексей Никольский
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202103181044061297-ldpr-lideri-jirinovskiy-bidenin-putin-hakkindaki-sozleri-sacma/

    Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Jirinovskiy, ABD Başkanı Biden'in Rusya lideri Putin'e yönelik suçlamalarının tüm dünya halkının yüzüne söylenmiş bir yalan gibi kulağa saçma geldiğini, zira gezegenin yarısını kana bulayanın ABD olduğunu belirtti.

    ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında ‘katil’ ifadesini kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Jirinovskiy, Biden'in suçlamalarının tüm dünya halkının yüzüne söylenmiş bir yalan gibi kulağa saçma geldiğini, zira gezegenin yarısını kana bulayanın ABD olduğunu ifade etti.

    Telegram kanalından açıklama yapan Jirinovskiy, “Biden'in suçlamaları, tüm dünya halkının yüzüne söylenmiş bir yalan gibi kulağa saçma geliyor. Sonuçta gezegenin yarısını kana bulayan ABD’nin kendisidir. Suriye, Afganistan, Libya’dan hala dumanlar yükseliyor, Kuzey Kore, Küba ve Venezüella acı ve sıkıntı çekiyor. Avrupa ise her yıl açlık çeken ve sonra şehirlerinin karanlık sokaklarında kendi kaderleri için Avrupalılardan intikam alan yüzbinlerce sığınmacıyı kabul ederek, Ortadoğu'daki Amerikan savaşlarının sonuçlarını temizlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    'Her yıl düzinelerce insan idam ediliyor, binlercesi polis şiddetine kurban gidiyor'

    Mariya Zaharova
    © Sputnik
    Rusya Dışişleri: Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine ilişkin ABD'den açıklama bekliyoruz
    En fazla mahkumun ABD’de bulunduğuna, yine orada her yıl düzinelerce insanın idam edildiğine, binlercesinin de ilk fırsatta ateş açan polisler tarafından sokaklarda öldürüldüğüne dikkat çeken Jirinovskiy, şu eklemeyi yaptı:

    “Sonuçta, görünüşe göre artık eylemlerinin farkında olmayan Amerikan başkanının sözleri, uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla ilgili yapılacak sıradaki müzakerelerde ABD'ye pahalıya mal olabilir. Yani bizim de doğruya doğru, eğriye eğri dememizin zamanı geldi. ABD, bizim düşmanımız ve başında Parkinson hastalığından muzdarip ve kendi dilini dahi kontrol edemeyen bir adam bulunuyor. Belki titreyen eliyle düğmeye de basmak isteyebilir? Bunun olmasına izin veremeyiz”.

    Vladimir Putin
    © Sputnik
    Rusya lideri Putin'den ABD Başkanı Biden'a: Sağlıklar dilerim
    'Halkımız, tehditler karşısında gereken birliği sağlayacak'

    Amerikan iktidarının en yüksek kademelerinden hiçbir ‘sahte bürokratın girişiminin’, Rusya’ya yönelik hiçbir tehdidin, Kuzey Amerika'daki düşmanlarının beklediği sonuçlara yol açmayacağını vurgulayan Jirinovskiy, şöyle devam etti: 

    “Halkımız, sürekli olarak büyüyen tehditler karşısında gerekli birliği sağlayacak, ABD liderliğine soğukkanlılıkla, yenilgiye mahkum olduklarını, Biden’in ise sonuçta Amerika’nın mezar kazıcısı olabileceğini göstermesini bileceğiz”.

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    Etiketler:
    açıklama, Vladimir Putin, Joe Biden, Vladimir Jirinovskiy, LDPR, Rusya
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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