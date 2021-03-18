Putin: Rusya yeni jeopolitik koşullarda yaşamaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni jeopolitik koşullarda yaşamaya hazır olduğunu, ancak cömert armağanlarının ona zarar vermek için kullanılmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının 7. yıldönümü vesilesiyle başkent Moskova’daki ‘Lujniki’ spor kompleksinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Putin, “Yeni jeopolitik koşullarda yaşamaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Dahası, komşularımızı sadece coğrafik yakın komşular olarak görmüyoruz, bu ülkelerin halklarını kardeş halklar olarak görüyoruz. Gelişmeyi sağlamak, birlikte ilerlemek, rekabet gücümüzü kullanarak ilerlemek için omuz vermeye hazırız” dedi.

Rusya’nın yardımlarının kendilerine karşı kullanılmasına izin verilmeyeceğine vurgu yapan Putin, “Ama birilerinin Rusya’nın cömert armağanlarını bizzat Rusya Federasyonu’na zarar vermek için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Umarım bu anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.