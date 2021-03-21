Rus uzman: Erdoğan’ın Putin’in yanıtı ile ilgili görüşü birçok kişinin görüşüyle örtüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında 'katil' ifadesine yönelik eleştirisini ve Rus liderin verdiği yanıtla ilgili sözlerini değerlendiren Rus uzman Kovalev, Erdoğan’ın bu konudaki görüşünün birçok kişi tarafından paylaşıldığını belirtti.

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Küresel Ekonomi ve Küresel Politika Fakültesi Dekan Yardımcısı İgor Kovalev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'katil' ifadesine yönelik eleştirisini ve Rus liderin buna verdiği yanıtla ilgili sözlerini Radyo Sputnik’in yayınında değerlendirdi.

Birçok politikacının bu konudaki görüşünün Türk liderinin görüşüyle örtüştüğünü vurgulayan Kovalev, şu ifadeleri paylaştı:

“Erdoğan, söylemek istediklerini söyledi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın bu görüşü, sadece politikacılar değil, bu hikayeyi, Biden'in sözlerini ve Putin'in verdiği yanıtı analiz eden uzmanlar da dahil olmak üzere birçok başka kişinin görüşü ile örtüşüyor. Gerçekten de bunun güçlü bir karşı adım olduğu itiraf edilmeli. Ve şimdi Amerikalılar bu durumdan kolayca sıyıramayacak. Haber ajanslarına bakılacak olursa şimdi neredeyse tüm politikacılar, Biden'ın ağzından dökülen uygunsuz ifadelerden öfkelenmiş durumda ve genel olarak herkes onu kınıyor. İlişkiler kötü olsa dahi, yine de bir ilişki söz konusu olduğunu ve onun sürdürülmesi gerektiğini herkes anlıyor. Bu durumda Rusya’nın ABD Büyükelçisi’nin istişare için geri çağırılması, ABD’nin kabul edilemez bir adım attığını ve hiç kimsenin onu affetmeyeceğini, göz ardı etmeyeceğini gösteren oldukça ciddi bir jesttir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'katil' ifadesini kullanması ile ilgili değerlendirmesinde, ABD liderini eleştirerek, "Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmıyor. Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir değildir" ifadesini kullanmıştı.

Putin’in yanıtını da yorumlayan Erdoğan, "Böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir, yenilir yutulur değildir. Sayın Putin gerçekten çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yaptı” açıklamasında bulunmuştu.

Rus uzman: Erdoğan’ın Putin’in yanıtı ile ilgili görüşü birçok kişinin görüşüyle örtüşüyorhttps://t.co/ThRxl5U69t pic.twitter.com/ERiOPKY7Dy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 20, 2021

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