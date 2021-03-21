Rus Soyuz-2 taşıyıcı roketinin fırlatma işlemi bugün yapılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Soyuz-2 taşıyıcı roketi aracılığıyla daha önce 20 Mart Cumartesi günü için planlanan 38 yabancı uydulu fırlatma işleminin 21 Mart Pazar gününe ertelendiğini duyurdu.

Roscosmos’un açıklamasına göre, roketin fırlatma işleminin 20 Mart Cumartesi günü Moskova saati ile 09:07'de yapılması planlanmıştı. Roketin, Güney Kore uydusu CAS500-1'in yanı sıra yüksek teknolojili mikro uydu bileşenlerini yörüngeye fırlatması gerekiyordu, ancak teknik nedenlerden dolayı fırlatma işlemi bir sonraki güne ertelendi.

Güney Kore’nin dünyayı gözlemek için tasarladığı CAS500-1 ve CAS500-2 uydularının yörüngeye fırlatılmasına ilişkin sözleşmeler 2017'de imzalanmıştı. Her iki uydunun da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Fregat üst aşamasına sahip Rus ‘Soyuz-2.1a’ aracıyla fırlatılması planlanıyor.

Roskosmos'a göre, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, İsrail, Tayland, Brezilya, Hollanda, Arjantin, Macaristan, İspanya, Slovakya ve Tunus’a ait uydulardan oluşan uzay aracı kümesi, minyatür uydulardan 200 kg ağırlığındaki küçük uzay araçlarına kadar çeşitli formatlardaki uyduları barındırıyor.