Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘FCKNG QRNTN’ maskesiyle görüntülendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti sırasında, kendisine gazetecilerin hediye ettiği, üzerinde ‘FCKNG QRNTN’ yazan bir maske ile fotoğraf çektirdi.

Çin’in Guilin bölgesini ziyaret eden Lavrov, gazetecilerin dün kendisine hediye ettiği esprili bir maskeyi takıp fotoğraf çektirdi.

​Lavrov'a hediye edilen maskenin üzerinde ‘FCKNG QRNTN’ ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Kiselev: Herkese selam gönderiyor

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Telegram’dan yaptığı açıklamada Lavrov’un esprili tavrını olumlu değerlendirdi.

Лавров во время визита в Китай сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTNhttps://t.co/V6muAyYwU4 pic.twitter.com/4L5lK29AcZ — РИА Новости (@rianru) March 22, 2021

​Kiselev, “Sergey Lavrov yakışıklı adam! Maskesinin üzerinde ‘Lanet olası karantina’ yazıyor. Kovid’i Batı’dan daha iyi yönettiği kesin olan bir ülkenin bakanı olarak, Rusya’ya ders vermeye çalışan herkese selam gönderiyor. Sputnik V aşısını yaptırıp sizi coplayan, üzerinize tazyikli su sıkan polisinizi çekmeseniz daha iyi. Fotoğraf RİA’nın, fotoğrafçı ise ödüllük” ifadelerini kullandı.

Lavrov bugün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Lavrov’un görüşmeleri yarın da devam edecek. Rus bakan, Çin ziyaretinin ardından Güney Kore’ye gidecek.