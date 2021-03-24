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    Dünyada adı en çok bilinen koronavirüs aşısı Sputnik V

    © Sputnik / Евгений Одиноков
    Rusya
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    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (185)
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    İngiltere merkezli kamuoyu yoklama şirketi YouGov’un yaptığı anket, Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V’nin dünyada adı en çok bilinen aşı olduğunu tespit etti.

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, YouGov’un 18 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında 9 ülkede 9 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, Sputnik V’nin adı dünyada en çok tanınan aşı olduğunu gösterdi.

    Ankete katılanların yüzde 74’ü Sputnik V’yi biliyor, yarısından fazlası da diğerlerinden çok Rus aşısına güveniyor.

    Araştırma, dünya nüfusunun yüzde 25’nin, yani yaklaşık 2 milyardan kişinin yaşadığı Hindistan, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Arjantin, Cezayir, BAE ve Sırbistan’da gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanlar, koronavirüse karşı aşı seçerken yaptıkları tercihlerden bahsetti.

    Yüzde 54'le Rusya, en güvenilir aşı üreticisi

    © REUTERS
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    Ankete katılanların yüzde 54’ü Rusya’yı, en güvenilir aşı üreticisi ülke olarak gösterdi. Rusya’yı bu alanda ABD ve İngiltere takip etti. Ardından Çin ve İsviçre geliyor.

    Dünyanın ilk tescil edilen aşı olma özelliğini taşıyan Sputnik V ayrıca adı en çok bilinen aşı. Ankete katılan 10 kişiden 7’si (yüzde 74) Rus aşı hakkında bilgi sahibi. Bu alanda ikinci sırada Pfizer/BioNTech (yüzde 69) yer alırken AstraZeneca üçüncü oldu.

    Ayrıca her 3 kişiden biri (yüzde 33.2) Sputnik V ile aşılanmaya hazır olduğunu belirtti. Bu alanda, yüzde 36.6 ile Pfizer/BioNTech aşısı birinci, Rus aşı ikinci oldu. Üçüncü sırada da yüzde 26.5 ile Çin’in SinoVac aşısı bulunuyor.

    Seçimini yapanların neredeyse yarısı (yüzde 47), aşı etkinliğinin minimum kabul edilebilir oranının yüzde 90 ve üstü olduğunu (Sputnik V aşısı yüzde 91.6’lık etkinliğe sahip) dile getirirken, ankete katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 84), yüzde 60 civarında etkinliğe sahip aşı yapmak yerine yüzde 90’ın üzerinde etkinliğe sahip aşıyı beklemeye hazır olduklarını ifade etti.

    'Sputnik V, dünyanın her yerinde hayat kurtarıyor'

    Araştırma sonuçlarını değerlendiren RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “YouGov’un dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları, aşı üreticisi ülke olarak Rusya’ya ve Sputnik V aşısına güvenin yüksek seviyede olduğunu bir kez daha sergiledi. Rus biliminin üstün başarıları sayesinde, Sputnik V dünyanın her yerinde hayat kurtarıyor. Aşımız, 50’den fazla ülkede onay aldı. Sputnik V, The Lancet gibi önde gelen tıp dergisinin doğruladığı yüzde 91.6 seviyesinde olan etkinlik, insan adenovirüs vektörleri gibi kendini kanıtlayan altyapı, basit lojistik ve uygun fiyat dahil bir dizi anahtar üstünlüklere sahip. Bu da Sputnik V’yi dünyanın en iyi aşılardan biri yapıyor” diye konuştu.

    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (185)

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    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Rusya, Anket, Aşı, Sputnik V
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