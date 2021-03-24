MAKS-2021 fuarında dünyanın ilk elektrikli uçağı boy gösterecek

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in fuarda ‘temelden yeni’ bir uçağın görücüye çıkacağı açıklamasını değerlendiren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, MAKS-2021’de dünyanın ilk elektrikli motora sahip uçağın yer alacağını belirtti.

Borisov, “Bu bizim İleri Araştırma Fonu ile yaptığımız, süper iletkenlik prensiplerine dayalı elektrikli uçak” diye konuştu.

Rusya’nın Novosibirsk kentinde geçen şubatta ‘uçan laboratuvar’ olarak bilinen Yakovlev Yak-40 uçağının bir parçası olarak geleceğe dönük süper iletken elektrik motorunu test etmeye başladı. Yak-40, dünyanın bu türdeki ilk uçağı olacak.

Rus araştırmacılar, Yak-40’ın kuyruk kısmında bulunan üç jet motordan birinin yerine, Baranov Merkez Havacılık Motor Geliştirme Enstitüsü’nün Ufa Havacılık Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği elektrik jeneratörlü turboşaft motor, burun kısmına ise yüksek ısı süper iletkenlik etkisini ve kriyojenik (dondurucu kimyasal) sistem kullanan elektrikli motor yerleştirilerek modifiye etti.

Elektrikli motor İleri Araştırma Fonu’nun siparişi ile süper iletken alanında uzman SuperOx şirketi tarafından geliştirildi. Yak-40 temelindeki ‘uçan laboratuvarı’ ise Sibirya Bilim-Araştırma Enstitüsü’nün uzmanları geliştirdi.

Elde edilen teknolojilerin, tamamen elektrikli uçak ve helikopterler için motor ve elektrik güç aygıtları oluşturmak için kullanılması planlanıyor.