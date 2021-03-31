Lavrov: Türkiye ile görüş ayrılıklarımıza karşın uzlaşabiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile uluslararası pek çok hususta ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu, ancak buna karşın hemen hemen her zaman uzlaşı sağlayabildiklerini söyledi.

Moskova düşünce kuruluşu Valday Tartışma Klubü’nün düzenlediği bir konferansın Ortadoğu oturumundaki açıklamasında Lavrov, “Türkiye ile pek çok konuda aynı noktada durmuyoruz, bazen de durduğumuz noktalar birbirinden ciddi anlamda farklı oluyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak ilişkilerimize kıymet veriyoruz, bu yüzdendir ki Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli.”

Ayrıca Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin görüş ayrılıklarına rağmen uzlaşı bulabilmesine, Suriye’nin İdlib bölgesine dair varılan anlaşmayı örnek gösterdi ve şunları söyledi: “Anlaşma, üstünde mutabık kalınandan daha yavaş bir biçimde uygulanmakta, fakat Türk tarafı, kendisi ile işbirliği yapan silahlı muhalifleri Heyet Tahrir el-Şam ve başkaca terörist gruplardan ayırma konusu da dahil olmak üzere, söz konusu anlaşmada belirlenen yükümlülüklerini teyit ediyor.”

‘İdlib’de muhaliflerin çekildikleri yerlerden Türk gözlem noktaları kaldırıldı’

Söz konusu İdlib anlaşmasının hayata geçirilmiş olan maddeleri sorulunca Rusya Dışişleri Bakanı, muhaliflerin terk ettikleri bölgelerden Türk gözlem noktalarının kaldırıldığını belirtti.

Lavrov, şimdiyse sıranın M4 karayolu hakkındaki anlaşma maddesinin gerçekleştirilmesine geldiğini söyledi: “Anlaşma doğrultusunda karayolunun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometrelik güvenli bölgeler oluşturulması gerekiyordu. Söz konusu alanda hiçbir muhalif silahlı grubun yer almaması gerekiyor. Ayrıca karayolu üstünde (Türkiye ile) ortak devriyelerin düzenli olarak yapılması şartı koşuluyor. Bu madde konusunda da belli bir ilerleme mevcut, daha sonra bu süreç yavaşladı, şimdi bu durumu düzeltiyoruz, bu madde hayata geçecek.”