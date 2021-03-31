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    Putin: Vahşi kapitalizm toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar

    © Sputnik / Алексей Дружинин
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vahşi kapitalizmin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar” dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

    İlk bakışta ticaretin asıl amacının ‘kar etmek’ olduğunu anlatan Putin, “Fakat modern ve normal bir insan, modern bir girişimci, aşırı kar elde etmenin, böylesine çıplak, vahşi kapitalizmin kesinlikle kabul edilemez olduğunu anlar. Vahşi kapitalizm kabul edilemez çünkü toplumun, devletin ve iş dünyasının yıkımına yol açar. Bu da ya kendi ayağına, ya da başına sıkmak anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

    ‘İstihdam piyasasının 2019 seviyesine getirilmesi gerekiyor’

    Rusya’daki istihdam sektörünün bu yıl tümüyle toparlanması gerektiğine işaret eden Putin, “Bu yılın sonuna kadar istihdam piyasasının 2019 seviyesine getirilmesi gerekiyor. Bunu hükümetle sürekli istişare ediyoruz. Bu sorunun çözümü her şeyden önce ticari faaliyetlerin büyümesine, sermaye yatırımlarının artırılmasına, yatırımlara bağlıdır” diye konuştu.

    Rus hükümetinin, yatırımlar için önemli kaynaklara sahip olduğunu belirten Putin, “Devlet, salgın sırasında geçen yıl işsiz kalan vatandaşları istihdam edecek girişimcilere destek sağlayacak. Bu tür işçilere maaş ödeme maliyetlerinin bir kısmını geri ödeyecek” dedi.

    ‘İş dünyasına salgın sırasında çalışanlarını koruma çabaları için teşekkür ederim’

    © Sputnik / Алексей Дружинин
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    Koronavirüs salgını sırasında çalışanlarını korumaya yönelik çabalarının yanı sıra vatandaşları ve ekonomiyi desteklemek için kriz karşıtı önlemlerin oluşturulmasına katıldıkları için Rus sendikalarına ve işletmelerine teşekkür eden Putin, şunları söyledi:

    “Şüphesiz hem sendika liderleri, hem de iş dünyasının temsilcileri, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, çalışan kolektiflerini korumak için bizzat birçok şey yaptı, ki bu bizim en önemli görevimizdi, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yardım etmek için çok şey yapıldı. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim”.

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    Etiketler:
    Açıklama, kapitalizm, Rusya, Ekonomi, Vladimir Putin
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