Lavrov’dan ABD’ye ‘mahalle serserisi’ benzetmesi

Washington’un ‘mahalle serserisi’ davranışlarını sergilediğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın kendini savunacak güçte olduğunu belirtti. Lavrov ayrıca, Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin dibi gördüğünü söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus Pervıy televizyonuna ABD ile olan ilişkileri değerlendirdi.

Günümüzde yaşananları hayattan örneklerle anlatmanın moda haline geldiğini söyleyen Bakan, “Hepimiz çocuklukta mahallede oynardık. Mahalledeki bloklardan farklı yaşlarda ve farklı terbiyeye sahip çocuklar çıkardı. O zamanlar hepimiz aynı mahallelerde yaşardık. Her zaman mahallede iki üç serseri olurdu, herkese çeki düzen verir, cezalandırır, ayakkabı temizlemeye zorlar, çocukların paralarını ellerinden alırdı. Annelerin poğaça, kahvaltı için verdiği kuruşları. Ama aradan iki, üç, dört yıl geçerdi ve bu küçük çocuklar büyürdü ve kendini savunacak hale gelirdi” ifadesini kullandı.

'Moskova çatışma aramıyor'

Bu durumda, Rusya’nın 'büyümeye bile ihtiyacı olmadığını' kaydeden Lavrov, “Moskova çatışma aramıyor” dedi.

Rusya ve Batı arasındaki ilişkilerin 'dibi gördüğünü' söyleyen Dışişleri Bakanı, “Bununla birlikte, kalbin derinlerinde bir yerde, herkesin yetişkin olduğu ve gerilimi tırmandırmanın taşıdığı risklerin farkında olduğu yönünde bir umut var. Sağduyunun galip geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

‘Rus Büyükelçi’nin Washington’a dönüş tarihine Devlet Başkanı karar verecek’

Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerinin ardından 20 Mart 2021’de istişareler için Moskova’ya çağrılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un ne zaman döneceği sorusunu da yanıtladı.

Rus bakan, “Buna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karar verecek. Büyükelçi Anatoliy Antonov şu anda Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda istişarelerde bulunuyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması ve üst kanadı Federasyon Konseyi’nin dışişleri komiteleriyle görüştü. Devlet Başkanlığı Ofisi’nde görüşmeleri oldu” ifadesini kullandı.

ABD ile ilişkilerde, 'bir günde değil, yıllar içinde biçimlenen' mevcut durumu analiz etmenin Rusya için önemli olduğunu söyleyen Lavrov, “ABD Başkanı Joe Biden’in, ABC televizyonuna röportajı sırasında, aniden kabul edilemez söylem kullanması, böyle büyük bir analizin ertelenemez olduğunu gösterdi. Bu, tüm bu yıllar boyunca öylesine bakıp hiçbir sonuç çıkarmadığımız anlamına gelmiyor. Şimdi, özetlemenin zamanı geldi” dedi.