Rusya, ABD ile uzayda işbirliği içeren anlaşmayı uzattı

Rusya hükümeti, ABD ile uzayda işbirliği yapılmasını içeren bir anlaşmanın süresinin uzatılmasını onayladı. İlk olarak 1992’de imzalanan anlaşma uzatılmasıyla beraber 2030 sonuna dek geçerli olacak.

Rusya hükümetinin açıklamasında, “Uzayın barışçıl amaçlar için keşfedilmesinde ve kullanımınnda işbirliği yapılmasını içeren anlaşma 31 Aralık 2030’a dek geçerli olacaktır” denildi.

Söz konusu işbirliği anlaşması, 1992 yılında imzalandı ve şimdiye dek dört defa uzatıldı.

ABD Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz ay Rusya’ya birtakım ürünlerin ihracatını yasaklayıp bu ülkeye yönelik yaptırımları sıkılaştırmıştı, ancak havacılık ile uzay çalışmalarıyla ilintili ürünler söz konusu yaptırımların dışında bırakılmıştı.

ABD, Kırım’dan Ukrayna’da ayrılıp Rusya’ya bağlandığı 2014’ten beri Moskova’ya çeşitli sebeplerle yaptırım uyguluyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptırımları genişleten son kararıysa, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın Rusya’daki bir iç hat uçuşu sırasında fenalaşması olayını izledi.

Aktivistin söz konusu olayı takiben tedavi için gittiği Almanya’daki laboratuvar, Navalnıy’ın Noviçok isimli bir sinir gazı ile zehirlendiğini savunmuştu. Batılı güçleri söz konusu olaydan Moskova’yı sorumlu tutuyor. Söz konusu iddia Rusya’da Kremlin dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde birçok defa yalanlandı.