Peskov: Yabancı liderler bu yıl Moskova'daki Zafer Geçit Törenine davet edilmeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da yapılacak askeri geçit törenine yabancı ülkelerden konukların davet edilmeyeceğini söyledi.

Peskov, yabancı liderlerin bu yılki Zafer Geçit Törenine davet edilip edilmeyeceği sorusuna, “Hayır, bu bir jübile yılı değil, bu nedenle yabancı ülke liderlerinin davet edilmesi gerekmiyor” şeklinde yanıt verdi.

Peskov, “Geri kalanı için muhtemelen geçit törenine davet, normal prosedüre göre uygulanacak, ancak tüm bu nüanslar, sağlık otoritelerimiz tarafından etkinlik tarihine yakın bir zamanda belirlenecek” dedi.

Daha önce, bu yılki geçit törenine 12 bin kişinin yanı sıra, 190'dan fazla silah ve askeri teçhizatla birlikte 53 uçak ve 23 helikopterin katılacağı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçit töreni hazırlıkları sırasında Kovid-19’un askerler arasında yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Askeri geçit töreninin ilk provası 31 Mart'ta Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim alanında gerçekleşmişti.