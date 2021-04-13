Rusya, Karadeniz’e 15 savaş gemisi gönderdi

Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kış eğitim döneminin son tatbikatı kapsamında, Hazar Filosu’nun 3 topçu ve 8 çıkarma botu ile ikmal gemileri dahil 15 gemisi Hazar'dan Karadeniz'e filolar arası geçiş gerçekleştiriyor” ifadesine yer verildi.

Gemilerin, 100 kilometrelik Volga-Don kanalından geçtiği belirtilirken Rostov-na-Donu kentindeki duraktan sonra gemi grubunun Karadeniz’e geçişine devam ettiği aktarıldı.

Hazar Filosu gemilerinin, Karadeniz Filosu güçleriyle birlikte ortak deniz tatbikatına katılacağı belirtildi.

Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, “Olası düşmanın deniz ve hava çıkarma güçlerini püskürtme görevine Karadeniz Filosu ve Hazar Filosu’na bağlı deniz piyadeleri birlikleri ile sahil güçlerini dahil etme” emrini verdi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Ukrayna topraklarında ve Karadeniz’de etkinliğini artırdığını bildirmişti. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemilerini göndermeyi planladığını belirtmişti.