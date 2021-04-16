Sputnik V’yi geliştiren bilim insanlarından tromboz ve aşılar arasındaki bağı inceleme çağrısı

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren bilim insanları, farklı ülkelerde ilaçların dolaşımını düzenleyen yetkililere, Oxford Üniversitesi’nin, vücudun aşılamaya yan tepkisi olarak kan pıhtılaşması ile çeşitli Kovid-19 aşıları arasındaki araştırmayı dikkatlice inceleme çağrısında bulundu.

Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Oxford Üniversitesi, 489 binden fazla mRNA aşısı alıcısının verilerine dayanan önemli bir çalışma yayınladı. Bu çalışma, portal vende tromboz riskinin mRNA aşılarında (Pfizer ve Moderna), AstraZeneca’dan 30 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Oxford University published an important study based on more than 489k mRNA vaccine recipients that shows that the risk of portal vein thrombosis appears to be 30 times higher with mRNA vaccines (Pfizer and Moderna) than with AstraZeneca’s. pic.twitter.com/boxPFjAOO4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

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