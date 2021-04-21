Abramçenko: Rusya’da iklim riskleri yönetim sistemi oluşturulacak

Victoria Abramçenko, “Halkın ve tarım, sanayi, konut ve sosyal hizmetler gibi ekonomik sektörlerin iklim değişikliğine karşı hassaslığını en aza indirmek için ulusal iklim riskleri yönetim sistemini oluşturacağız. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili kurumlar artık iklim değişikliğine adaptasyon planını geliştiriyor” ifadesini kullandı.

Zararlı emisyon kotasını havası kirli olan tüm Rusya şehirlerine uygulamayı planladıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı, bu sistemin uygulanacağı şehirlerin çevre gözlem sonuçlarına göre belirleneceğini belirterek, “Bu, ön belirlemelere göre yaklaşık 50 şehir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis üyelerine konuşmasında, konut ve sosyal hizmetler sistemi, altyapı ve tarımın iklim değişikliğine adapte edilmesi gerektiğini söylemişti. Çevreye verdikleri zarardan dolayı işletme sahiplerine para cezalarını belirleyecek yasanın kabulünü hızlandırma çağrısında bulunan Putin, karbon emisyonlarıyla mücadele alanında sıkı kontrol ve izlemenin uygulanması gerektiğini dile getirmişti.