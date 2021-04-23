Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu'na ait 20'den fazla savaş gemisi, Güney Asker Bölgesi ve Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin Kırım'daki Opuk poligonunda yaptığı ve dün sona eren tatbikatların ardından daimi konuşlanma noktalarına döndü" ifadeleri kullanıldı.

Simferopol'deki demiryolu yükleme istasyonunda, Novorossiysk'ten gelen hava indirme birliklerinin askerlerinin askeri teçhizat ve silahları trene yükleyerek daimi konuşlanma noktasına doğru yola çıktığını belirten bakanlık, Hava İndirme Kuvvetleri birliklerinin, daimi konuşlanma noktalarına intikalinin yaklaşık 40 askeri tren ve 30'dan fazla askeri kargo uçağının katılımıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

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