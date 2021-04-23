Rusya: Ukrayna NATO'ya katılmak için histeri krizi çıkarttı

NATO’ya katılımın, Ukrayna Anayasası’na program olarak yazıldığını anımsatan Zaharova, RT DE televizyonuna açıklamasında, “Bu, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun görev süresinin sonunda yapıldı. Poroşenko, bunu Ukrayna’nın ilgili program belgelerine girdi. Şimdi doktrinine göre Ukrayna NATO’ya katılmalı. Yakında NATO zirvesi var. Bir kez daha kendini kurban göstermek, birileri Ukrayna’ya saldırıyormuş gibi göstermek ve NATO’nun üyelik programı olan eylem planını almak için Ukrayna, Rusya’nın tatbikat yapmadığı, saldırıya hazırlandığı hikayesini uydurdu. Gerçek bir küresel histeri krizi çıkarttı” ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dünyayı gezerek Rusya’yı şikayet ettiğini anımsatan Zaharova, “Bu konuda ona Batı medyası da yardım etti. Rusya’nın az sonra saldıracak, Rus tanklar Ukrayna topraklarına girecek şeklinde haberler yapıldı. Sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. CNN, Ukrayna topraklarına giren Rus tanklarmış gibi gösterdiği bazı görüntüler yayınladı. Sonra bunun Ukrayna tankları olduğu ortaya çıktı. Tüm bu hikayenin tek bir amacı var, Ukrayna’yı NATO yönündeki hareketinde teşvik etmek. Peki, bu onlara istikrar kazandıracak mı? Ülke içinde barış getirecek mı? Çok şüpheliyim. Yanıt hayır” dedi.

Ukrayna’nın NATO üyeliği veya nükleer silahla kendi halkını birleştiremeyeceğini dile getiren Zaharova, Ukrayna’da halkın bölündüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef halk uzun yıllardır birbirinden nefret ediyor. Bunu, Ukraynalılar saldırgan bir halk olduğu için yapmıyorlar. İktidarları, siyasetçileri halkı böldüğü için yapıyorlar. İnsanlar bölünmüş durumda. Ukrayna’nın doğusunda insanlar birbiriyle savaşıyor. Bu gerçek bir iç savaş. Bu insanlar 10 yıl önce tek bir aileydi, tek bir ülkeydi. Ülke de tek bir mültikültürel alandı. Ama şimdi Ukrayna’yı NATO’ya çeken, nükleer silahla ilgili açıklamalar yapan, Rusya’nın saldırganlığından konuşan bu politikacılar kendi halkını birbirine düşürdü.”

Ukrayna’nın toparlanması, kendinde güç ve irade bulması gerektiğini söyleyen Zaharova, “Belki, bir kez daha yapmayı sevdikleri gibi ‘Yaşasın Ukrayna’ diye haykırmalılar. Minsk anlaşmasını yerine getirmeliler. Ardından en önemli şey olan kendi halkını birleştirme çalışmalarına başlamalılar. Ama bunu şiddet, yıldırma, temizlik, insanları göç ettirme veya Ukrayna’nın yeni kahramanları Bandera ve Şuheviç’e destek vermeyen insanları sürgün etme yoluyla yapmamalı. Gerçek bir birleştirme olmalı. Ülkeyi birleştirecek bir fikir aranmalı. Ve elbette milliyetçiliğe ve milliyetçi ideolojiye karşı mücadele başlatmalı” diye ekledi.