Popova: Rusya, koronavirüs salgınında plato dönemine girdi

'Kovid-19'suz Seyahat' adı verilen bir mobil uygulamanın tanıtımında konuşan Popova, "Ülke genelinde belirli bir plato dönemine girdik" dedi.

2020'de sonbahar sonu ve kış başında görülen yükselişin Ocak 2021'de önemli bir düşüşle sona erdiğini kaydeden Popova, "Mart boyunca haftalık yüzde 10-12 oranında düşüş oldu. Bugün bu oran daha düşük seviyede" diye konuştu.

"Son haftada 100 bin kişi başına görülen haftalık vaka sayısı 41.6 oldu. Bu oldukça düşük bir gösterge. Günlük gösterge ise farklı haftalara göre 5.7-5.9 düzeyinde. Yani Rusya eşik seviyenin altında" diye devam eden Popova, bazı Avrupa ülkelerinde bu göstergenin 7 olduğuna dikkat çekti.

Plato dönemi, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, stabilleşmenin başladığı dönem olarak tanımlanıyor.