Rusya’dan ABD’ye, birbirlerinin işlerine karışmama garantisi verme teklifi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir kez daha ABD’ye, karşılıklı olarak birbirlerinin iç meselelerine karışmama garantilerini verme ve siber tehditleri önleme konusunda işbirliğini canlandırmayı teklif ettiklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Washington’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yıl dile getirdiği uluslararası bilgi güvenliği alanında diyaloğu yeniden kurma önerisini kabul etmesinin iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik atılan ilk adımlardan biri olacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya’nın bu girişiminin mahiyeti, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı alanında ikili ilişkileri yeniden başlatmaya yönelik bir dizi pratik adımın benimsenmesine dayanıyor” dendi.

Bu adımlar arasında, yüksek düzeyde dahil olmak üzere ilgili diyalog formatlarının ve iletişim kanallarının canlandırılması, bilgi alanında olayları önleme anlaşmasının ve bilgi teknolojilerini kullanarak ilk saldıran taraf olmama yönünde küresel anlaşmanın imzalanması.

ABD geçen hafta Rusya’ya yeni yaptırım kararı almıştı. Sebeplerden biri olarak, geçen yılın sonunda ABD hükümet kurumları hedef alan güçlü bir siber saldırı olmuştu. ABD istihbaratı, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutarak amacının istihbarat verilerini toplamak olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden’in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, bu saldırıya yanıt olarak yaptırımların ötesinde, “görünen ve görünmez” araçlar kullanmaya hazır olduklarını söylemişti. New York Times, ABD’nin Rus sistemlere yönelik “gizli karşı saldırılar” düzenlemeyi planladığını, bundan tüm dünyanın değil sadece Rusya yönetimi, istihbaratı ve askerlerin haberi olacağını iddia etmişti.

Moskova, siber saldırılarda eli olduğu iddialarını defalarca reddetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, suçlamaların kanıtsız olduğunu kaydetmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ülkesinin hiçbir zaman siber suçlarla bağı olmadığının altını çizmişti.