S-300'ün yedek parçalarını Rusya dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna vatandaşı, 10 yıl hapis cezası aldı

FSB'nin açıklamasında "Rusya Ceza Kanunu'nun casuslukla ilgili 276. maddesinde öngörülen suçu işleyen Ukrayna vatandaşı A. Marçenko hakkında Krasnodar Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar, Üçüncü Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla olduğu gibi kabul edildi ve yürürlüğe koyuldu. Mahkemenin kararıyla Marçenko, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı" dendi.

Mart 2018'de Marçenko'ya Ukrayna Dış İstihbarat Servisi çalışanı Pyotr Homenko tarafından, S-300 sistemlerinde kullanılan 'klistron' adlı yedek parçaları satın alma talimatı verildiğini kaydeden FSB, "Gizli malzemelerin, Makedonya'daki aracı firma üzerinden Ukrayna'nın resmi askeri teçhizat ihracat şirketi Ukroboronservis'e iletilmesi öngörülüyordu" ifadelerini kullandı.

Nisan 2019'da gözaltına alınan Marçenko'nun Ukrayna istihbaratının Rusya'nın ulusal güvenliğine zarar vermeye yönelik faaliyetlerine dahil olduğuna dair kanıtlar elde edilmişti.