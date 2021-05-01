Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov: Viyana’daki ortak komisyon ara sonuçları açıkladı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ‘İran nükleer anlaşması’ olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili ortak komisyon üyelerinin ara sonuçları açıkladığını, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve iyimserlik için zemin oluştuğunu belirtti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da müzakerelere devam eden ortak komisyonun ara sonuçları açıkladığını bildiren Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve iyimserlik için zemin oluştuğunu ifade etti.

The #JCPOA participants noted today the indisputable progress made at the Vienna talks on restoration of the nuclear deal. The Joint Commission will reconvene at the end of the next week. In the meantime experts will continue to draft elements of future agreement. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 1, 2021

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Ulyanov, "KOEP Ortak Komisyonu, Viyana’da yapılan görüşmelerin ara sonuçlarını açıkladı. Çözülmeyen birçok konu olmasına rağmen istikrarlı bir ilerleme kaydedildi. Komisyon 7 Mayıs’ta yeniden toplanacak. Bu arada uzmanlar gelecekteki anlaşmanın metni üzerinde çalışmaya devam edecek. Coşkuya kapılmak için henüz çok erken, ancak temkinli ve giderek artan iyimserlik için gerekçeler mevcut. Müzakerelerin üç hafta içinde başarıyla sonuçlanması için çabalamaya yönelik genel bir eğilim var” ifadelerini paylaştı.

At which stage the Vienna talks on #JCPOA restoration are? It’s to early to be excited, but we have reasons for cautious and growing optimism. There is no deadline, but participants aim at successful completion of the talks in approximately 3 weeks. Is it realistic? We will see. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 1, 2021

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İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için Viyana’da yapılan görüşmelerin üçüncü turu geçen Salı günü başlamıştı. Komisyonda yer alan Rus heyete başkanlık eden Ulyanov’a göre katılımcılar bu ayın sonuna kadar anlaşmaya varmayı planlıyor.