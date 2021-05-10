Rusya’da ‘Ölümsüz Alay’ sitesine hacker saldırısı: Siteye Nazi askeri fotoğraflarını yerleştirme girişimi engellendi

İkinci Dünya Savaşı’nın Sovyet kahramanlarının anıldığı ve Kovid-19 nedeniyle çevrimiçi yapılan ‘Ölümsüz Alay’ etkinliğinin sitesine yoğun hacker saldırısının gerçekleştiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevirimiçi yapılması kararlaştırılan ‘Ölümsüz Alay’ etkinliği, Rusya’nın her bir bölgesinde yerel saatle 15.00’te başladı.

‘Rusya Ölümsüz Alay’ sivil hareketinden yapılan açıklamada, “Çevrimiçi yürüyüşün sitesine yoğun saldırılar tespit edildi: 3 DDoS saldırısı ve 6 web saldırısı” ifadesine yer verildi.

Servisin yeniden normal çalışabilmesi için geçici olarak kapatıldığı ifade edilirken proje organizatörleri, katılımcıların kişisel hesapları ile arama servisinin geçici olarak kapatılmasından dolayı özür diledi.

Çevrimiçi ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü sırasında siteye Nazi askerlerinin fotoğraflarını yerleştirme girişiminin engellendiği kaydedilirken bu fotoğrafları yerleştirmeye çalışan kişiler hakkında bilgilerin Rusya Soruşturma Komitesi’ne iletildiği bildirildi