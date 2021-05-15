Rusya’da geliştirilen koronavirüs aşısının iç satın alma fiyatları

Rusya’da geliştirilmiş ve onaylanmış olan koronavirüs aşılarının hepsinin azami iç satın alma fiyatının neredeyse aynı olduğunu belirtildi. Aşıların iç satın alma fiyatları ortalama 850 ruble, yani 11 dolar. Aşıların hepsi vatandaşlara ücretsiz uygulanıyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesine açıklamalarında, Vektor Enstitüsü tarafından geliştirilen Epivakkorona aşısının fiyatının 842 ruble (11.40 dolar), Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen Kovivak aşısının fiyatının 866 ruble (11.70 dolar), Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatınınsa 866.81 (11.72 dolar) ruble olduğunu kaydettiler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, aşıları, ülkenin tekelle mücadele servisi FAS’ın kabul ettiği fiyat üstünden tesislerin üretim kapasitelerini dikkate alarak satın aldıklarını da belirtti.

Sputnik V, Rusya’da şu anda yedi tesiste, Epivakkorona üç tesiste, Kovivak ise sadece geliştiricisinin tesisinde üretiliyor.

Kısa bir süre önce onaylanan Sputnik Light aşısıysa sekiz tesiste üretilecek, ancak Sputnik V aşısının sadece bir doz hâlinde uygulanan bu koronavirüs aşısının iç alım fiyatı henüz belirlenmiş değil.

Rusya’da koronavirüse karşı yaygın aşılama programı ocak ayının ortasından beri sürüyor. Aşılama vatandaşlara ücretsiz olarak yapılıyor. Program kapsamında en başta Sputnik V aşısı uygulandı.

Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.

Epivakkorona aşısıysa suni olarak sentezlenmiş peptidler sayesinde koronavirüse karşı bağışıklık sağlıyor. Aşısının son derece güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmış durumda.

Kovivak ise enfekte etme etkisi alınmış SARS-CoV-2 virüsü içeren, geleneksel yöntemle geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu aşısının bağışıklık oluşturma oranı yüzde 85 olarak değerlendiriliyor.