ABD’nin Yekaterinburg Başkonsolosu kentten ayrıldı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinden ayrılan ABD’li Başkonsolos Storrow, “Pandemi nedeniyle olanlara rağmen farklı insanlarla tanışma ve bu güzel bölgede daha fazla yer görme imkanım oldu. Yekaterinburg halkının bir parçası olduğum için her zaman minnettar olacağım” ifadelerini kullandı.

Storrow, ABD’lilere bölgenin ruhunu anlatacağını, büyükelçiliğin faaliyetlerinin en yakın zamanda yeniden başlamasını umduğunu ifade etti.

Daha önce ABD, Yekaterinburg’daki başkonsolosluğunun 1 Nisan’dan itibaren vize ve konsolosluk hizmetlerini askıya alacağını bildirmişti.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova’nın yabancı vatandaşlarının işe alınmasını yasaklanmasının ardından 12 Mayıs itibarıyla konsolosluk hizmetlerini azaltacağı açıklamasını yapmıştı.