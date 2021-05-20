Rusya Dış İstihbarat Servisi: Sputnik V’nin AB tarafından tescili üst mevkilerin talimatıyla gecikiyor

Sergey Narışkin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Tüm ilaçların tescilinden sorumlu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısının tescilini uzatıyor. EMA uzmanlarını suçlamak istemiyorum. Ama bu gecikmenin, Avrupa Birliği’nin (AB) üst mevkilerinden gelen ilgili sinyaller ile ilişkili olduğundan eminiz” ifadesini kullandı.

“Bu neden öyle oluyor, bunun sadece siyasi sebepleri mi var, yoksa ekonomik faktör de var?” diyen SVR Başkanı, “Bunu araştırıp anlamak, Avrupa vatandaşlarının ve güvenlik güçlerinin görevi” ifadesini kullandı.

Narışkin, “Ama bunun ahlak dışı olduğunu anlıyoruz” diye kaydetti.