Gazprom, UEFA ile ortaklık anlaşmasını uzattı

UEFA'dan yapılan açıklamada, Gazprom’un önümüzdeki iki Avrupa şampiyonasına sponsor olacağı ve 2021-2024 yılları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

Anlaşmaya göre Gazprom, Euro-2020 ve Euro-2024’ün yanı sıra, Euro 2024 Avrupa elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi’nin 2021 ve 2023'teki final aşamasının ortaklık haklarına sahip olacak.

Gazprom’un ayrıca, UEFA Süper Kupası, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi final aşaması ve UEFA Gençlik Ligi final aşamasının sponsorluk haklarını da aldığı belirtildi.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazprom yıllar içinde, en güvenilir ortaklarımızdan biri olduğunu kanıtladı. Gazprom’u ilk kez UEFA milli takım müsabakalarının sponsoru olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, gezegendeki en büyük kulüpler arası müsabaka olan UEFA Şampiyonlar Ligi ile işbirliğini üç yıl daha uzatmış olmasından da memnunuz" ifadelerini kullandı.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller ise, şirketin verdiği desteğin, UEFA çatısı altında düzenlenen turnuvaların böylesine zor bir zamanda başarılı olmalarına katkıda bulunacağını kaydetti.

Sponsorluk sözleşmesinin şartlarına göre Gazprom, Euro 2020'nin en iyi golünü atan futbolcuya bir ödül verme hakkına da sahip olacak.

Avrupa Şampiyonası'nın yedi maçının oynanacağı St.Petersburg, şampiyonaya hazırlık kapsamında 21-22 Mayıs tarihleri arasında Euro 2020 Trophy Tour'a ev sahipliği yapacak.

Gazprom, 2012 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi ile iş birliği yapıyor.