Rusya: ABD, Afganistan'dan çektiği askerlerini komşu ülkelere göndermek istiyor

Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'nin Afganistan'dan çektiği askerlerini Özbekistan ve Tacikistan’a yerleştirebileceği iddiasını değerlendiren Narışkin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, Afganistan’dan asker çekme kararını alırken bu bölge üzerindeki kontrolü kaybetmek istemediği ve bugün Afganistan’da sahip olduğu kaynaklarının bir kısmını komşu ülkelere yerleştirme niyetinde olduğu açık" ifadelerini kullandı.

SVR Direktörü, "Bunu anlıyoruz ve hatta bu yönde girişimlerin olduğu ve olacağı bilgisine sahibiz. Sadece partnerlerimiz değil KGAÖ’den müttefiklerimizin de bunu kabul etmeyeceğini umuyoruz" dedi.

WSJ'nin haberinde, ABD’nin Afganistan’dan çektiği askerlerini Özbekistan ve Tacikistan’a yerleştirebileceği, ama henüz bu konuda hiçbir anlaşmanın imzalanmadığı ifade edilmişti.

Sputnik’in baş vurduğu uzmanlar, Özbekistan ve Tacikistan'ın Rusya'yla yakın ilişkiler nedeniyle bu teklifi kabul etmeyeceği görüşünü dile getirmişti.