Rusya, EpiVakKorona aşısının etkinliğini ortaya koyan araştırma sonuçlarını yayınladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı EpiVakKorona ile aşılanan kişilerin yüzde 95.8’inin virüse karşı koruma geliştirdiğini bildirdi.

Rusya’da Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona’nın etkinliğini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını yayınlayan Rospotrebnadzor, araştırmaya katılan ve aşı yaptıran kendi çalışanlarının yüzde 95.8’inin virüse karşı koruma geliştirdiğini ifade etti.

Açıklamada, “Aşı yaptıranların yüzde 95.8’i koronavirüs enfeksiyonu ile temas ettikleri halde hastalanmadı, bu durum aşının koruyucu aktivitesini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerine yer verildi.

‘65 yaş üstü grubundaki kişilere üç doz yaptırmaları öneriliyor’

Açıklamada ayrıca genelde kadınlarda bağışıklık etkinliğinin daha yüksek olduğunun ortaya çıktığı, 65 yaş üstü grubundaki kişilere ise aşının etkinliğini artırmak amacıyla EpiVakKorona’dan üç doz yaptırmaları önerildiği ifade edildi:

“Genelde aşılamanın bağışıklık etkinliği kadınlarda daha yüksek olup, yaşla ters orantılı bir bağlantısı bulunuyor, bu da 65 yaş üstü grubundaki kişilerde, aşılamanın bağışıklık etkinliğini artırmak için üçüncü dozun uygulanmasının önerilmesini mümkün kılıyor.”

Rospotrbnador Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü, 12 Aralık 2020 – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan araştırma kapsamında 1.736 kişiyi EpiVakKorona ile aşıladı. Bu gruptan 807 kişi kapsamlı gözetim altında tutuldu. Uzmanlar, aşının ‘yüksek etkinlik gösterdiğini ve iyi tolere edildiğini’, aşıyı alan kişilerin yüzde 95.8’inin Kovid-19 ile temas halinde hastalanmadığını ifade ediyor.

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 406 yeni koronavirüs vakası saptandı

Bu arada Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 406 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 9 bin 911’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 487), St. Petersburg’da (851) ve Moskova bölgesinde (766) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 319 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 118 bin 801’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısı ise son 24 saatte 6 bin 450 kişi olarak verildi, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 624 bin 212’ye ulaştığı vurgulandı.