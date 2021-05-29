Putin ve Lukaşenko denizde tekne turu yaptı

Rusya lideri Putin ve Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko, Soçi kentinde gerçekleştirdikleri iki günlük görüşmelerin ardından denizde tekne gezisine çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki günlük görüşmelerin ardından tekneye binerek denize açıldı.

Belarus lideri, kendisine eşlik eden oğlu Nikolay ile birlikte Karadeniz’e açılarak, demirlemiş olan tekneye ulaştı. Kendilerini orada bekleyen Putin, konuklarına teknenin içini gösterdi ve yemeğe davet etti.

Putin ve Lukaşenko, gezi sırasında güvertede sohbetlerine devam etti. Liderler, tadını çıkardıkları gezinin ardından samimi bir şekilde vedalaştı.