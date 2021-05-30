Rusya: Sputnik V aşısına dünyada çok büyük talep olduğunu görüyoruz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye dünya çapında çok büyük talep olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına dünya çapında çok büyük talep olduğunu, söz konusu talebin aşının etkin ve güvenilir olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Dmitriyev, “Gerçekten de dünya genelinde Rus aşısına kesinlikle büyük talep olduğunu görüyoruz ve bunun nedeni, hem etkinlik hem de güvenlik açısından en iyi sonuçları gösteriyor olmasıdır” dedi.

Rus yetkili, Sputnik V’nin etkinliğinin 'sadece Rus araştırmacılar tarafından değil, aynı zamanda Meksika, Arjantin, Macaristan ve Rus aşısını kullanan birçok ülkenin verileriyle doğrulandığına' dikkat çekti

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, halihazırda toplam nüfusu 3.2 milyardan fazla olan 66 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, Faz 3 klinik deneylerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiğine dair bir makale yayımlamıştı.

Daha sonra 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanmasıyla ilgili veri analizine dayanarak, Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) 4 Mart’ta Sputnik V aşısının ö değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Rusya’da en az 11 milyon kişiye, Sputnik V’nin birinci dozu yapılmış durumda.