Rusya’da evinin penceresinden ateş açıp biri çocuk iki kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bir kişinin penceresinden ateş açması sonucu bir Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) mensubu ve bir çocuk yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Rus basınının bir güvenlik kaynağına dayanarak aktardığına göre Yekaterinburg kentinin Borodin Caddesi’nde bir kişinin penceresinden etrafa ateş açması, bir Rosgvardiya mensubu ve bir çocuğun yaralanmasına yol açtı.

Eski polis çıktı

"İlk bilgilere göre ateş açan kişi eski polis mensubu. Muhtemelen üzerinde kayıtlı av tüfeğiyle ateş etti" açıklamasını yapan yetkili, zanlının alkollü olma olasılığını dışlamadı.

"Eski polisin evinin penceresinden ateş açtığı yere Rosgvardiya’nın hızlı müdahale ekibi gönderildi" bilgisini veren yetkili, sakinleri tahliye edilen evin güvenlik güçlerince kuşatıldığını belirtti.

Yetkilinin "Şimdilik gözaltına alınmadı" dediği zanlı için daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı açıklaması yapıldı.