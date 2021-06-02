Rusya’da 8 bin 832 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 832 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (9 bin 500) yüzde 7.03 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 90 bin 249’a ulaştı.

Son 24 saat içinde 394 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (372) yüzde 5.91 daha yüksek olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 122 bin 267 oldu.

Gün içinde 9 bin 20 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 702 bin 599 oldu.

Başkent Moskova (2 bin 842) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (828) ikinci, Moskova Bölgesi (761) üçüncü sırada yer aldı.

Daha önce, koronavirüse yakalanan hastalar, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan Post-Covid Sendromlu kişilerin tedavisi ve bakımı için bir standart geliştirmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlığa sunulan dilekçede, koronavirüsü atlatan binlerce insanın, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması’na (ICD-10) dahil edilen ‘uzun süreli kovid’ olarak adlandırılan hastalığın tezahüründen aylarca kurtulamadıkları ifade edilmişti.