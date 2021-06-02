Kremlin: Putin, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile ekonomik projeleri görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünlerde Moskova’da bulunan Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile telefonda görüştü, görüşmede bankanın Rus ekonomisinin, sosyal alanının ve altyapısının modernizasyonunu finanse etmesine ilişkin beklentiler dahil olmak üzere Rusya ile Dünya Bankası arasındaki etkileşimin güncel konuları ele alındı. Rus lider, Rusya’nın Dünya Bankası’nın etkinliğini artırmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugünlerde Moskova’da bulunan Dünya Bankası Başkanı David Malpass arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede Rusya ile Dünya Bankası arasındaki etkileşimin güncel konuları, ayrıca bankanın Rus ekonomisini, sosyal alanını ve altyapısını modernize etme, dijital teknolojilerin kullanımını genişletmeye yönelik projeleri finanse etmesine ilişkin beklentiler ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Rus lider, Rusya'nın Dünya Bankası'nın en büyük hissedarlarından biri olarak kurumun uluslararası kalkınmayı teşvik etmeye yönelik faaliyetlerinin verimliliğini daha da artırmakla ilgilendiğini ve buna her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. Rus tarafının özellikle de bankanın gelişmekte olan ülkelerinin nüfusunun aşılanmasına destek sağlamayı amaçlayan programlarının uygulanmasına katılabileceği ifade edildi.

Kremlin, görüşmede ayrıca iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere bir dizi farklı uluslararası konudaki işbirliğinin ele alındığının altını çizdi.