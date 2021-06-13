EMA Sputnik V aşısının üretim tesislerinin denetimini tamamladı

La Stampa gazetesine konuşan Cavaleri, “Tesislerin denetimini tamamladık ve eksik kalan bilgileri bekliyoruz” dedi.

Cavaleri, Sputnik V aşısının onaylanmasına ilişkin dosyanın ne zaman değerlendirileceğine dair bilgi vermedi, ancak EMA’nın onay için yalnızca risk ve faydaları göz önünde bulunduracağını ifade etti.