Zelenskiy’den Ukrayna’da Rus okullarının açılması şartı

Ukrayna’da Rus okullarının açılmasının Rusya’da Ukrayna okullarının açılmasıyla mümkün olabileceğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, karşılıklı saygının bunu gerektirdiğini kaydetti.

Zelenskiy, yabancı basın kuruluşlarına verdiği röportajda, “Bana, okullarla ilgili, dillerle ilgili sorunların nasıl çözüleceğini soruyorlar. Herkesin sadece birbirine saygı duyması gerektiğini ve böylelikle her şeyin yoluna gireceğini söylüyorum” dedi.

Ukrayna'da eğitim veren çok sayıda özel okul olduğunu, mevcut İngiliz okullarının yanı sıra Macar okullarının da yakın bir zamanda eğitime başlayacağını belirten Zelenskiy,

“Rus okulu mu istiyorsunuz, o halde gelin birçok Ukraynalının yaşadığı Moskova, St. Petersburg ve Tümen’de Ukrayna okulları açalım. Buna ‘saygı’ denir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Nisan 2019'da kabul edilen dil yasası, özel iletişim ve dini ritüeller dışında, devlet organları, okullar, üniversiteler, hastaneler, mağazalar, kafeler, mahkemeler, ordu, emniyet, seçim ve referandum kampanyası gibi yaşamın hemen her alanında yalnızca Ukraynaca konuşulmasına imkan veriyor.

Ukrayna'da Rusça eğitim veren okulların tümü 1 Eylül 2020'den itibaren Ukraynaca eğitime geçti. Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 yılı sonuna kadar ülkede 125 devlet okulu ve 43 özel okul Rusça eğitim veriyordu.